«Динамо»: Сможем сосредоточиться на внутреннем первенстве «Динамо» проиграло «Лучу» в 1/16 финала Кубка России.

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«Динамо» завершило выступление в Кубке России после поражения от «Луча» (0:1) в матче 1/16 финала Кубка России.

«Динамовцы выбывают из борьбы за Кубок России и могут сосредоточиться на внутреннем первенстве», – сопроводил официальный твиттер клуба окончание матча на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

90'+5 Всё! Матч #ЛучДинамо 1:0 окончен! Динамовцы выбывают из борьбы за Кубок России и могут сосредоточиться на внутреннем первенстве. — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) September 25, 2019

Напомним, «Динамо» продлило серию без побед до четырех матчей. Ранее в чемпионате бело-голубые дважды сыграли вничью со счетом 0:0 с «Крыльями Советов» и «Уфой», после чего проиграли «Сочи» (2:3).

Отметим, что в понедельник руководство «Динамо» через заявление на официальном сайте выразило доверие главному тренеру команды Дмитрию Хохлову.

Следующий матч «Динамо» проведет 28 сентября в гостях с «Ростовом».