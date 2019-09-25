«Динамо»: Сможем сосредоточиться на внутреннем первенстве

«Динамо» завершило выступление в Кубке России после поражения от «Луча» (0:1) в матче 1/16 финала Кубка России.
«Динамовцы выбывают из борьбы за Кубок России и могут сосредоточиться на внутреннем первенстве», – сопроводил официальный твиттер клуба окончание матча на стадионе «Динамо» во Владивостоке.
Напомним, «Динамо» продлило серию без побед до четырех матчей. Ранее в чемпионате бело-голубые дважды сыграли вничью со счетом 0:0 с «Крыльями Советов» и «Уфой», после чего проиграли «Сочи» (2:3).
Отметим, что в понедельник руководство «Динамо» через заявление на официальном сайте выразило доверие главному тренеру команды Дмитрию Хохлову.
Следующий матч «Динамо» проведет 28 сентября в гостях с «Ростовом».
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