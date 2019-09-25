Директор «Мордовии» – о финансовой ситуации: Думаю, что все наладится «Мордовия» занимает 16-е место в ФНЛ.

Директор «Мордовии» Николай Левин высказался о финансовой ситуации в клубе.

«Дела у нас, как во всей стране, – тяжело, – приводит «Р-Спорт» слова Левина. – Трудности есть у всех, и у нас в том числе, но, возможно, у нас дела немного похуже, чем у всех. Думаю, что все наладится».

Ранее стало известно, что игроки команды не получают зарплату с апреля, а долг клуба за аренду «Мордовия Арены» составляет 40 миллионов рублей.

Напомним, после 14 туров «Мордовия» набрала 13 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ.

В среду в 1/16 финала Кубка России «Мордовия» сыграет дома с «Ростовом» на стадионе «Старт».