«Томь» разгромила «Тамбов» в 1/16 финала Кубка России Клуб ФНЛ забил по два гола в каждом из таймов.

«Томь» победила «Тамбов» (4:0) в матче 1/16 финала Кубка России на стадионе «Труд» в Томске.

В первом тайме голы забили Ислам Тлупов и Денис Талалай, а после перерыва – Дмитрий Сасин и Максим Казанков, реализовавший пенальти.

«Томь» стал вторым клубом ФНЛ, вышедшим в 1/8 финала, и теперь сыграет с победителем матча «Енисей» – «Зенит».

Кубок России

1/16 финала

«Томь» (Томск) – «Тамбов» (Тамбов) – 4:0 (2:0)

Голы: Тлупов, 28. Талалай, 36. Сасин, 64. Казанков, 74, с пенальти.

«Томь»: Сиукаев, Эдиев, Горбатюк, Каленкович (Пенчиков, 80), Шурыгин, Шалаев, Калинский, Сасин (Казанков, 68), Плетнев, Талалай (Житнев, 80), Тлупов.

«Тамбов»: Сугробов, Рыбин, Грицаенко, Осипенко, Кулик, Чуперка, Килин (Чернышов, 46), Мухаммед (Муйва, 46), Муниру (Карасев, 75), Мамтов, Аппаев.

Предупреждения: Каленкович, 61. Тлупов, 67 – Мамтов, 27. Кулик, 41.

Главный судья: Алексей Матюнин (Москва).

Томск. Стадион «Труд».