18-летний защитник ЦСКА Елеев дебютирует за ЦСКА в матче с «Аланией» Начало игры – 18:00 (мск).

Загрузка...

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко определился с составом команды на матч 1/16 финала Кубка России с «Аланией».

Отметим, что впервые за красно-синих сыграет 18-летний защитник Максим Елеев, попавший в стартовый состав.

При этом в заявке на игру отсутствует полузащитник Алан Дзагоев, прибывший с командой во Владикавказ.

ЦСКА: Помазун, Елеев, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Тикнизян, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Бийол, Нисимура.

Запасные: Тороп, Чалов, Сантос, Кучаев, Бистрович, Карпов, Марадишвили.

🔥🔥🔥 Стартовый состав на матч Кубка России #АланияЦСКА! pic.twitter.com/egNQcRhGdP — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 25, 2019

Матч «Алания» – ЦСКА пройдет 25 сентября на стадионе «Спартак» во Владикавказе. Начало – 18:00 (мск).