Александр Кутьин: «Луч» ничего не дал создать «Динамо» «Динамо» вылетело из Кубка России.

Форвард «Луча» Александр Кутьин прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка России на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

«Можно сказать, что мы «Динамо» ничего не дали создать, – приводит слова 31-летнего игрока официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Наш тренер немного поменял состав, дав отдохнуть ребятам, которые много играли в первенстве ФНЛ. Мы были посвежее, да и в желании превзошли гостей. Победили вполне заслуженно».

Единственный гол в матче на 20-й минуте забил защитник Кирилл Марущак. Теперь в 1/8 финала Кубка России «Луч» сыграет в гостях с «Ахматом».