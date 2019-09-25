Александр Кутьин: «Луч» ничего не дал создать «Динамо»

Форвард «Луча» Александр Кутьин прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка России на стадионе «Динамо» во Владивостоке.
«Можно сказать, что мы «Динамо» ничего не дали создать, – приводит слова 31-летнего игрока официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Наш тренер немного поменял состав, дав отдохнуть ребятам, которые много играли в первенстве ФНЛ. Мы были посвежее, да и в желании превзошли гостей. Победили вполне заслуженно».
Единственный гол в матче на 20-й минуте забил защитник Кирилл Марущак. Теперь в 1/8 финала Кубка России «Луч» сыграет в гостях с «Ахматом».
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