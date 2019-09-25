«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в Кубке России - Советский спорт
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25 сентября 2019 17:24ФутболЛипкин Антон

«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в Кубке России

У чемпионов России забили Сутормин и Мак.

«Зенит» выиграл у «Енисея» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка России на стадионе «Центральный» в Красноярске.

На 14-й минуте полузащитник хозяев Константин Савичев открыл счет. «Зенит» отыгрался после перерыва благодаря пенальти, реализованному полузащитником Алексеем Суторминым. А через пять минут победный гол забил словак Роберт Мак.

«Зенит» вышел в 1/8 финала, где сыграет дома с «Томью», которая ранее выбила из борьбы «Тамбов».

Кубок России
1/16 финала

«Енисей» (Красноярск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:2 (1:0)
Голы: Савичев, 14 – Сутормин, 58, с пенальти. Мак, 63.

«Енисей»: Филиппов, Комков (Гарбуз, 78), Клещенко, Мильдзихов, Рожков, Харитонов, Зотов (Иванов, 82), Савичев, Хубулов (Саркисов, 70), Ланин, Долгов.

«Зенит»: Кержаков, Смольников (Мусаев, 60), Караваев, Маммана, Дуглас Сантос, Осорио, Шатов (Иванов, 88), Сутормин, Кузяев, Мак (Воробьев, 81), Краневиттер.

Предупреждения: Долгов, 45. Рожков, 57. Мильдзихов, 74. Зотов, 75 – Смольников, 23. Сутормин, 62.
Главный арбитр: Николай Волошин (Смоленск).

Красноярск. Стадион «Центральный».

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