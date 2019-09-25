Сергей Семак: Силы и шансы в матче с «Енисеем» были абсолютно равны Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал волевую победу в Кубке России над «Енисеем» (2:1).

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- Кубковая игра, говорили, что будет очень сложный матч. Силы и шансы были абсолютно равны. Мы играли в гостях, «Енисей» был предельно мотивирован.

В первом тайме присутствовала некая скованность, играли не так надежно в обороне как хотелось бы. Во втором тайме действовали лучше в защите и атаке. В первом тайме тоже создавали моменты, но вместо этого пропустили. Гол, конечно, красивый, но во многом случайный и сложно кого-то в нем винить. Победили в сложном матче, будем готовиться дальше, - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Добавим, что «Зенит» вышел в 1/8 финала, где сыграет дома с «Томью», которая ранее выбила из борьбы «Тамбов».