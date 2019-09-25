Дмитрий Хохлов: Такие пенальти, как в эпизоде с Игбуном, может не увидеть только слепой Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов раскритиковал судейство в матче 1/16 финала Кубка России против «Луча» (0:1).

- В поражении виноват, прежде всего, я. Из того, что планировалось, многое не получилось. Хотелось бы отметить «прекрасное» судейство. Такие пенальти, как в эпизоде с Игбуном, может не увидеть только слепой.

Какова причина поражения? Сегодняшнее поражение складывается из многих факторов. Где-то мы неправильно сыграли. Не до конца выжали то, что могли бы выжать впереди. Повторюсь, причина не одна, их несколько, - цитирует Хохлова пресс-служба московского клуба.

Напомним, что после поражения от «Луча» московское «Динамо» завершило выступление в Кубке России.