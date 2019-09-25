Алан Дзагоев: Во Владикавказ приехал как турист - Советский спорт
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25 сентября 2019 19:11ФутболЛипкин Антон

Алан Дзагоев: Во Владикавказ приехал как турист

ЦСКА играет с «Аланией» в Кубке России.

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев высказался о том, почему не попал в заявку на матч 1/16 финала Кубка России с «Аланией» во Владикавказе.

«Приехал как турист, – приводит слова 29-летнего игрока официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Когда восстановлюсь от травмы? Не могу сказать, не хочу зарекаться. Не удается часто бывать на родине, последний раз посещал Владикавказ в июне, когда устраивал здесь турнир».

Напомним, Дзагоев продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок, который он получил во время зимних сборов. Полузащитник ЦСКА прилетел во Владикавказ, но не попал в заявку на игру.

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