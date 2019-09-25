ЦСКА в гостях обыграл «Аланию» и вышел в 1/8 финала Кубка России ЦСКА одержал победу над «Аланией» в выездном матче 1/16 финала Кубка России со счетом 3:1.

Загрузка... В составе армейцев дублем отметился Такума Нисимура (34-я и 72-я минуты), еще один мяч на счету Ильзата Ахметова (2, пен.). У владикавказской команды точный удар на счету Батраза Хадарцева (19, пен.). В следующем раунде соперником ЦСКА станет «Уфа» обыгравшая в параллельном матче «Чайку» (1:0).