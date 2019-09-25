ЦСКА в гостях обыграл «Аланию» и вышел в 1/8 финала Кубка России

В составе армейцев дублем отметился Такума Нисимура (34-я и 72-я минуты), еще один мяч на счету Ильзата Ахметова (2, пен.). У владикавказской команды точный удар на счету Батраза Хадарцева (19, пен.).
В следующем раунде соперником ЦСКА станет «Уфа» обыгравшая в параллельном матче «Чайку» (1:0).
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