«Ростов» обыграл «Мордовию» и вышел в 1/8 финала Кубка России

В составе ростовского клуба голами отметились Ивелин Попов (52-я минута, пен.) и Александр Саплинов (56).
В следующем раунде «Ростов» 30 октября сыграет против победителя встречи «КАМАЗ» - «Спартак».
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