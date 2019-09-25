«Ростов» обыграл «Мордовию» и вышел в 1/8 финала Кубка России «Ростов» одержал победу над «Мордовией» в гостевом матче 1/16 финала Кубка России со счетом 2:0.

Новости СМИ2 В составе ростовского клуба голами отметились Ивелин Попов (52-я минута, пен.) и Александр Саплинов (56). В следующем раунде «Ростов» 30 октября сыграет против победителя встречи «КАМАЗ» - «Спартак».