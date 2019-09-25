«Химки» разгромили «Рубин» в матче 1/16 финала Кубка России «Химки» одержали победу над «Рубином» в домашнем матче 1/16 финала Кубка России со счетом 3:0.

Загрузка... В составе хозяев поля голами отметились Аршак Корян (9-я минута, пен.), Илья Кухарчук (47) и Евгений Гапон (85). В следующем раунде турнира «Химки» сыграют с победителем матча «Чертаново» - «Оренбург».