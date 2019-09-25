«Химки» разгромили «Рубин» в матче 1/16 финала Кубка России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 сентября 2019 20:55Футбол

«Химки» разгромили «Рубин» в матче 1/16 финала Кубка России

«Химки» одержали победу над «Рубином» в домашнем матче 1/16 финала Кубка России со счетом 3:0.

В составе хозяев поля голами отметились Аршак Корян (9-я минута, пен.), Илья Кухарчук (47) и Евгений Гапон (85).

В следующем раунде турнира «Химки» сыграют с победителем матча «Чертаново» - «Оренбург».

Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий
Еще по теме:
Bellator хочет организовать последний бой Федора Емельяненко в России Друг Сен-Пьера: Хочу, чтобы Жорж остался на пенсии. Он единственный, кто не запятнал свое наследие 39-летний бразилец бросил вызов Нурмагомедову
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Дацюк вернулся и проиграл. «Витязь» победил «Автомобилист» и возглавил таблицу Подмосковная команда одолела в овертайме лидера Востока (1:0 ОТ), а «Спартак» с вернувшимся Олегом Знарком уступил дома «Салавату Юлаеву» 2:4, выигрывая 2:0. 24.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Логинов и Миронова выиграли золотые медали на чемпионате России Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало
В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий
Виктор Панченко: «Спартак» в Челнах могут неприятно удивить Самый известный игрок в истории «КАМАЗа», один из главных бомбардиров российского чемпионата середины 90-х поделился ожиданиями от кубкового матча клуба из Набережных Челнов против «Спартака». 25.09.2019 12:00 Футбол Августин Александр
Алиев в Братиславе пробил сотню. Самойлов в Сызрани набрал почти две На турнире в Словакии россиянин Дмитрий Алиев в блестящем стиле выиграл короткую программу, установив новый рекорд страны – 101,49 балла. 21.09.2019 00:00 Фигурное катание Тигай Лев
Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Новости
20:55 Футбол «Химки» разгромили «Рубин» в матче 1/16 финала Кубка России
20:52 Футбол Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Черноморцем» в матче Кубка России
20:50 Футбол «Краснодар» проиграл «Нижнему Новгороду» и вылетел из Кубка России
20:42 Бокс Чемпион мира прокомментировал информацию о дебоше российских боксеров
20:33 Хоккей Илья Воробьев: Из позитивного – смогли отыграть на нормальном уровне два периода, а не один
20:25 Футбол Дубль Понсе позволил «Спартаку» победить «КАМАЗ» и прервать серию из четырех поражений
20:20 Футбол «Ростов» обыграл «Мордовию» и вышел в 1/8 финала Кубка России
20:14 Футбол Александр Григорян: Оставили большую часть основы в Тамбове, но такой счет – это безобразие
20:03 Футбол Рашид Рахимов: Перед пенальти спросил, кто бьет, кто уверен
19:54 Футбол «Уфа» победила «Чайку» в Кубке России и вышла на ЦСКА
19:52 Футбол ЦСКА в гостях обыграл «Аланию» и вышел в 1/8 финала Кубка России
19:34 Футбол Роберт Мак: Возможно, мои голы помогут мне чаще появляться на поле
19:28 Хоккей «Ак Барс» разгромил «Трактор» в Челябинске
19:21 Хоккей «Металлург» проиграл «Барысу», потерпев восьмое поражение в сезоне
19:18 Футбол Олег Шатов: Нашли в себе резервы, во втором тайме прибавили и выиграли
19:11 Футбол Алан Дзагоев: Во Владикавказ приехал как турист
19:03 Футбол Скончался бывший нападающий сборной Литвы Римкявичюс
18:41 Футбол Игорь Смольников: Главное - восстановиться и готовиться к «Локомотиву»
18:28 Футбол Дмитрий Хохлов: Такие пенальти, как в эпизоде с Игбуном, может не увидеть только слепой
18:06 Футбол Сергей Семак: Силы и шансы в матче с «Енисеем» были абсолютно равны
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика