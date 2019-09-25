«Сочи» проиграл «Шиннику» и вылетел из розыгрыша Кубка России - Советский спорт
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25 сентября 2019 21:14Футбол

«Сочи» проиграл «Шиннику» и вылетел из розыгрыша Кубка России

Футболисты «Сочи» в серии послематчевых пенальти проиграли «Шиннику» в домашнем матче 1/16 финала Кубка России.

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью – 0:0, а в серии 11-метровых точнее оказались футболисты ярославской команды – 5:4.

В следующем раунде турнира «Шинник» сыграет против «Нижнего Новгорода», который ранее в матче 1/16 финала обыграл «Краснодар» (1:0).

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