«Сочи» проиграл «Шиннику» и вылетел из розыгрыша Кубка России Футболисты «Сочи» в серии послематчевых пенальти проиграли «Шиннику» в домашнем матче 1/16 финала Кубка России.

Загрузка... Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью – 0:0, а в серии 11-метровых точнее оказались футболисты ярославской команды – 5:4. В следующем раунде турнира «Шинник» сыграет против «Нижнего Новгорода», который ранее в матче 1/16 финала обыграл «Краснодар» (1:0).