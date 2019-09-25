«Торпедо» переиграло «Крылья Советов» и вышло в 1/8 финала Кубка России «Торпедо» одержало победу над «Крыльями Советов» в домашнем матче 1/16 финала Кубка России со счетом 2:0.

Новости СМИ2 В составе московского клуба голами отметились Максим Шоркин (37-я минута) и Иван Сергеев (45+1). В следующем раунде турнира «Торпедо» 30 октября сыграет против победителя встречи между «Балтикой» и «Локомотивом».