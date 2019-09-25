«Оренбург» в дополнительное время вырвал победу у «Чертаново» «Оренбург» переиграл «Чертаново» в выездном матче 1/16 финала Кубка России со счетом 2:0.

Основное время матча завершилось вничью – 0:0. В дополнительное время встречи голами отметились Джоэль Фамейе (106-я минута) и Артем Кулишев (120).

Отметим, что на 37-й минуте игры с поля был удален защитник «Чертаново» Егор Кондаков.

В следующем раунде турнира «Оренбург» 30 октября сыграет против «Химок», которые ранее разгромили «Рубин» со счетом 3:0.