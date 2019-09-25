Олег Кононов: Важно, что команда хочет и знает, как побеждать - Советский спорт
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25 сентября 2019 21:37Футбол

Олег Кононов: Важно, что команда хочет и знает, как побеждать

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды в выездном матче 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» (2:1).

- Игра, как это бывает в Кубке, получилась сложная. Мы изучили игру соперника, который не зря занимает первое место во втором дивизионе.

Создавали достаточно много моментов, но не использовали их, и отсюда началась спешка. В итоге концовка получилась нервная. Но мы были сильнее. Победили — и это главное.

У нас молодая команда, во всех линиях идет притирка. Важно, что команда хочет и знает, как побеждать. И она будет побеждать. Будем работать над реализацией, как и над строгостью игры в обороне, - приводит слова Кононова пресс-служба «Спартака».

Добавим, что «Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд и выиграл впервые с 25 августа, когда победил «Крылья Советов» с таким же счетом в премьер-лиге.

В 1/8 финала Кубка России соперником «Спартака» станет «Ростов», обыгравший «Мордовию» (2:0).

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