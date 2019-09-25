Голы Косты и Фелиша принесли «Атлетико» победу над «Мальоркой» «Атлетико» переиграл «Мальорку» в гостевом матче 6-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

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В составе мадридской команды голами отметились Диего Коста (26-я минута) и Жоау Фелиш (64).

После этой игры «Атлетико» набрал 13 очков и вышел на первое место в турнирной таблице примеры. «Мальорка», имея в активе четыре очка, расположилась на 17-й строчке.

Отметим, что на 77-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий гостей Альваро Мората.

В следующем туре «Атлетико» на своем поле сыграет против «Реала», а «Мальорка» в гостях встретится с «Алавесом».