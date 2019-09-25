Виктор Гончаренко: Понимали, что для «Алании» это может быть матч года Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги выездного матча 1/16 финала Кубка России с «Аланией» (3:1).

- Очень эмоциональная встреча. Мы понимали, что для «Алании» это может быть матч года. Мы исходили из того, что некоторым футболистам надо было дать игровую практику, кому-то предоставить отдых, но пройти в следующую стадию, что удалось. При счете 2:1 еще висело напряжение, но после третьего гола игра успокоилась, - приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Добавим, что в следующем раунде соперником ЦСКА станет «Уфа» обыгравшая в параллельном матче «Чайку» (1:0).