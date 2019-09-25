Валерий Карпин: Матчи на Кубок России с командами из ФНЛ почти всегда даются тяжело Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу команды в выездном матче 1/16 финала Кубка России с «Мордовией» (2։0).

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- Матчи на Кубок России с командами из ФНЛ почти всегда даются тяжело. Проходных игр практически не бывает.

- После этой игры можно сказать, что поражение от «Тамбова» забыто?

- Мы не концентрировались на прошлой игре, тем более в игре с «Мордовией» состав практически полностью обновился. Говорить о прошедших матчах смысла не вижу, - приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Добавим, что в следующем раунде «Ростов» 30 октября сыграет против «Спартака», который в 1/16 финала обыграл в гостях «КАМАЗ» (2:1).