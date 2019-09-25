Андрей Червиченко: Такие команды, как «КАМАЗ», нужно проходить с разницей в три мяча Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над «КАМАЗом» в рамках 1/16 финала Кубка России (2:1).

- При таких больших затратах на трансферы «Спартак» должен был с большим количеством голов обыгрывать КАМАЗ. Хорошо, что прошли дальше, а не стали, как «Динамо», мимо Кубка пролетать.

Такие команды нужно проходить с разницей в три мяча. И состав-то был сильный, практически все лидеры, и Жиго, и Бакаев. Состав практически самый боевой играл, что еще нужно, чтобы победить команду второй лиги? – цитирует Червиченко Sport24.ru.

Добавим, что в 1/8 финала Кубка России соперником «Спартака» станет «Ростов», обыгравший «Мордовию» (2:0).