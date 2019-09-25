Николай Савичев: Это была важная игра в плане дальнейшей стратегии «Торпедо» Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка России поделился впечатлениями от матча.

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- Поделитесь впечатлениями от матча?

- Это была важная игра в план нашей дальнейшей стратегии нашего клуба. Мы настраивались на матч и хочется похвалить парней. Они выполнили задачу. Сегодня у нас был экзамен премьер-лигой и мы его сдал на отлично.

- Что имеете в виду под стратегией?

- Победа в каждом матче.

- У вас короткая скамейка. Скажется ли усиление на дальнейших матчах? Ребята отработали по полной.

- Я с этим согласен. Главное сейчас – восстановиться. Тот эмоциональный фон, который присутствует, необходимо сохранить.

- Готова ли ваша команда к премьре-лиге в ее текущем состоянии?

- По горячим следам могу сказать, что наша игра сегодня соотвествовала тому футболу, в который играют в РПЛ: командная скорость и так далее. Но это только первый экзамен. Мы, скорее всего, выйдем на «Локомотив» и продолжим сдавать экзамены командам премьер-лиги.