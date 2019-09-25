Алекс Крал: Тренер хочет от нас игры низом Полузащитник «Спартака» Алекс Крал прокомментировал победу команды над «КАМАЗом» в рамках 1/16 финала Кубка России (2:1).

– Поле было очень тяжелым: мягким, рыхлым… «КАМАЗ» тоже доставил проблемы — они хорошо оборонялись, выбегали в контратаки.

Мы не стремимся играть навесами. Тренер хочет от нас игры низом. Но порой и навесы могут принести успех. Так что иногда мы подаем и забиваем. Но обычно стараемся опускать мяч, – цитирует Крала Sport24.ru.

Добавим, что в 1/8 финала Кубка России соперником «Спартака» станет «Ростов», обыгравший «Мордовию» (2:0).