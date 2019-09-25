Игорь Лебеденко: Если соперник играет, как клуб ФНЛ, это его проблема Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 1/16 финала Кубка России.

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– Сложилось впечатление, что ваша команда не из ФНЛ, а из премьер лиги, и она играет с клубом ФНЛ. Вам легко было сегодня играть?

– Если со стороны так показалось, то это большая похвала нашей команде. Мы стремимся играть в быстрый современный футбол. Наверное, это уже проблема другой команды, если она выглядела, как клуб ФНЛ. Мы играли на максимуме и у нас все сегодня получилось. Мы создали четыре-пять моментов. А у «Крылышек» могу вспомнить только пару полумоментов. Во втором тайме мы уже играли на удержание.

– Ваш тренер сказал, что для «Торпедо» сегодня был экзамен, чтобы проверить себя.

– Для нас каждый матч супер важный. Есть задача побеждать в каждой игре.

– Есть конкретные задачи в кубке России?

– Если побеждать в каждом матче, то, в конце концов, будет кубок. Мы стараемся. У нас не было официальной задачи куда-то выходить. Есть цель выиграть в каждой встрече, и мы стараемся это делать.

– Насколько высоки шансы пройти «Локомотив», если он выиграет у «Балтики»?

– Игры они такие. «Тоттенхэм» вообще проигрывает другой лиге. Это один матч и не важно, с какой лигой и каким составом кто-то играет. Будем настраиваться на победу, а кто будет в соперниках не важно. Шансы пятьдесят на пятьдесят.

– Но вы будете на «Локомотив» настраиваться по-особенному, учитывая ваше прошлое?

– Не стоит к этому возвращаться. Это тема болельщиков. «Локо» – хорошая команда и мы будет настраиваться, как на хорошую команду, не более того.