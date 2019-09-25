Дмитрий Черышев: В матче с «Краснодаром» показали характер и игровую дисциплину Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал победу команды над «Краснодаром» (1:0) в рамках 1/16 финала Кубка России.

- Сегодня попробовали свои силы на уровне клуба, играющего в Лиге Европы. «Показали зубы», показали характер, показали игровую дисциплину. Были моменты, когда мы могли и еще гол забить, - цитирует Черышева «РИА Новости».

Добавим, что в следующем раунде турнира «Нижний Новгород» сыграет против «Шинника», который в 1/16 финала по пенальти одержал победу над «Сочи».