Соперник «Краснодара» по Лиге Европы «Базель» дома разгромил «Цюрих»

В составе хозяев поля голами отметились Артур Кабрал (9-я минута), Кевин Буа (51), Эдон Жегрова (80) и Самуэле Кампо (90).
После этой игры «Базель» набрал 19 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Цюрих», имея в активе восемь очков, расположился на шестом месте.
Добавим, что «Базель» является соперником «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы. В первом матче, который прошел 19 сентября в Базеле, швейцарская команда разгромила краснодарский клуб со счетом 5:0. Ответная встреча пройдет в России 28 ноября.
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