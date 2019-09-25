«ПСЖ» на своем поле проиграл «Реймсу», потерпев второе поражение в чемпионате Футболисты «ПСЖ» потерпели поражение в матче 7-го тура чемпионата Франции с Реймсом (0:2).

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В составе гостей голами отметились Ассан Камара (29-я минута) и Булайе Диа (90+2).

После этой победы «Реймс» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице лиги 1. «ПСЖ», имея в активе 15 очков, продолжает лидировать в чемпионате.

В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет против «Бордо», а «Реймс» на своем поле встретится с «Дижоном».