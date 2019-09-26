«Локомотив» в серии пенальти проиграл «Балтике» и вылетел из Кубка России «Локомотив» в серии послематчевых пенальти проиграл «Балтике» в гостевом матче 1/16 финала Кубка России.

Основное время матча завершилось вничью – 1:1. В составе московского клуба голом отметился Антонио Эдер (32-я минута). У калининградской команды отличился Ян Казаев (75).

В дополнительно время командам не удалось выявить победителя, а в серии 11-метровых ударов точнее оказались футболисты «Балтики» - 4:1.

Добавим, что соперником «Балтики» в следующем раунде турнира станет «Торпедо», которое ранее на своем поле обыграло «Крылья Советов» (2:0).