Определились все пары 1/8 финала Кубка России - Советский спорт
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26 сентября 2019 00:17Футбол

Определились все пары 1/8 финала Кубка России

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России.

«Балтика» — «Торпедо»
«Оренбург» — «Химки»
«Нижний Новгород» — «Шинник»
«Арсенал» — «Урал»
ЦСКА — «Уфа»
«Спартак» — «Ростов»
«Зенит» — «Томь»
«Ахмат» — «Луч»

Все матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 30 октября.

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