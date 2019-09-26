Хет-трик Промеса помог «Аяксу» обыграть «Фортуну» Футболисты «Аякса» одержали крупную победу над «Фортуной» в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Голландии со счетом 5:0.

В составе амстердамского клуба голами отметились Квинси Промес (50-я, 68-я и 83-я минуты) и Давид Нерес (53), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Фортуны» Киан Харрис (77).

После этой игры «Аякс» набрал 17 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице чемпионата. «Фортуна», имея в активе два очка, занимает 17-ю строчку.