Хет-трик Промеса помог «Аяксу» обыграть «Фортуну»

В составе амстердамского клуба голами отметились Квинси Промес (50-я, 68-я и 83-я минуты) и Давид Нерес (53), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Фортуны» Киан Харрис (77).
После этой игры «Аякс» набрал 17 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице чемпионата. «Фортуна», имея в активе два очка, занимает 17-ю строчку.
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