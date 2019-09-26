Юрий Семин – о матче с «Балтикой»: Никто не хотел проигрывать, отсюда и 120 минут Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение команды от «Балтики» (1:1, 1:4 пен) в 1/16 финала Кубка России.

- Была хорошая игра. Болельщики переживали, никто не хотел проигрывать, отсюда и 120 минут. Поздравляю «Балтику» с выходом в 1/8 финала. Они и в прошлом году играли очень хорошо. Та победа досталась нам тяжело, – цитирует Семина пресс-служба «Локомотива».

Добавим, что соперником «Балтики» в следующем раунде турнира станет «Торпедо», которое ранее на своем поле обыграло «Крылья Советов» (2:0).