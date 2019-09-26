Юрий Семин: Крыховяку дали восстановиться и подготовиться к матчу с «Зенитом» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, почему полузащитник Гжегож Крыховяк не был включен в заявку на матч Кубка России с «Балтикой» (1:1, 1:4 пен).

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- У нас не было многих футболистов. Крыховяку дали восстановиться и подготовиться к матчу с «Зенитом». Не имели права рисковать – у него микроповреждение, нужен нормальный игровой режим. Рыбус сыграл достаточно неплохо, – цитирует Семина пресс-служба «Локомотива».

Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится в ближайшую субботу, 28 сентября в рамках 11-го тура российской премьер-лиги. Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.