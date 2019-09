Капитан сборной Никарагуа не голосовал за Месси, но значится в отчете ФИФА

«Я не голосовал за Месси в номинации «The Best», - цитирует Барреру El Chiringuito со ссылкой на издание La Prensa.

При этом, как сообщает издание, согласно итоговому отчету ФИФА, капитан сборной Никарагуа поставил Месси на первое место, далее следуют Садио Мане («Ливерпуль») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

Напомним, что аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси в минувший понедельник был признан лучшим футболистом 2019 года по версии ФИФА.

