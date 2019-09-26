Капитан сборной Никарагуа не голосовал за Месси, но значится в отчете ФИФА - Советский спорт
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26 сентября 2019 01:44Футбол

Капитан сборной Никарагуа не голосовал за Месси, но значится в отчете ФИФА

Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера отрицает, что в этом году принимал участие в голосовании на определение победителя в номинации «Лучший футболист 2019 года» по версии ФИФА, несмотря на то, что его фамилия появилась в отчете, выпущенном международной организацией.

«Я не голосовал за Месси в номинации «The Best», - цитирует Барреру El Chiringuito со ссылкой на издание La Prensa.

При этом, как сообщает издание, согласно итоговому отчету ФИФА, капитан сборной Никарагуа поставил Месси на первое место, далее следуют Садио Мане («Ливерпуль») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

Напомним, что аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси в минувший понедельник был признан лучшим футболистом 2019 года по версии ФИФА.

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