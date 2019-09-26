Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин: Выбить «Локомотив» дорого стоит

Главный тренер «Балтики» Евгений Калешин прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:1, по пенальти – 4:1) в матче 1/16 финала Кубка России на стадионе «Калининград».
«Может, неуважительно это к «Локомотиву», но мы надеялись, что не будет дополнительного времени, – сказал Калешин на пресс-конференции. – Верили, что можем так (в основное время) переиграть.
Эта победа особняком стоит (в моей тренерской карьере). «Локомотив» – одна из лучших команд страны, действующий обладатель Кубка России. Выбить их дорогого стоит».
Напомним, в основное время у «Балтики» на 75-й минуте сравнял счет полузащитник Ян Казаев.
В 1/8 финала соперником «Балтики» станет «Торпедо», обыгравшее «Крылья Советов» (2:0).
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