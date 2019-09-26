Джордан Ларссон: Важная победа в Кубке (фото) «Спартак» выиграл у «КАМАЗа» в 1/16 финала Кубка России.

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Форвард «Спартака» Джордан Ларссон высказался о победе над «КАМАЗом» (2:1) в 1/16 финала Кубка России.

«Важная победа накануне в Кубке. Спасибо за поддержку. Теперь сосредоточимся на следующей игре в воскресенье», – написал 22-летний швед в инстаграме.

Отметим, что Ларссон вышел в стартовом составе «Спартака» и был заменен на 60-й минуте на Лоренсо Мельгарехо.

Напомним, «Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд, одержав победу в Набережных Челнах. Команда вышла в 1/8 финала, где теперь сыграет с «Ростовом».

Теперь 29 сентября «Спартак» примет «Оренбург» на стадионе «Открытие Арена» в матче 11-го тура премьер-лиги.