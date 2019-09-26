Илья Помазун: Надо было достойно подменить Акинфеева в роли капитана - Советский спорт
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26 сентября 2019 14:47ФутболЛипкин Антон

Илья Помазун: Надо было достойно подменить Акинфеева в роли капитана

ЦСКА победил «Аланию» в Кубке России.

Голкипер ЦСКА Илья Помазун высказался о своей роли капитана в матче 1/16 финала Кубка России с «Аланией» (3:1) на стадионе «Спартак» во Владикавказе.

«Пришел в раздевалку, и повязка висела около моей футболки, – сказал 23-летний вратарь в интервью клубной пресс-службе. – Конечно, ощущал дополнительную ответственность. Капитан у нас Игорь Акинфеев, и надо было его достойно подменить. Надеюсь, у меня это получилось».

Отметим, что Помазун провел свой шестой матч за ЦСКА и первый в нынешнем сезоне. В 1/8 финала ЦСКА сыграет 30 или 31 октября с «Уфой». Хозяин поля определится в результате жеребьевки.

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