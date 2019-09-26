Алексей Сутормин: Настрой и мотивация на «Локомотив» помогут быстрее прийти в форму Чемпион и вице-чемпион прошлого сезона сыграют в субботу в Москве.

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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о подготовке к матчу 11-го тура премьер-лиги с «Локомотивом».

«На такие игры не надо как-то особенно настраиваться – такой ажиотаж, – приводит слова 25-летнего игрока официальный сайт клуба. – Опять же, некоторые ребята, которые не полетели в Красноярск, отдохнули. Главное – восстановиться, а настрой и мотивация будут запредельными. Это и поможет организму быстрее прийти в форму».

Напомним, в среду «Зенит» победил «Енисей» в 1/16 финала Кубка России в Красноярске.

Матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет 28 сентября на стадионе «Локомотив» в 19:00 (мск).