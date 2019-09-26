Алексей Сутормин: Настрой и мотивация на «Локомотив» помогут быстрее прийти в форму

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о подготовке к матчу 11-го тура премьер-лиги с «Локомотивом».
«На такие игры не надо как-то особенно настраиваться – такой ажиотаж, – приводит слова 25-летнего игрока официальный сайт клуба. – Опять же, некоторые ребята, которые не полетели в Красноярск, отдохнули. Главное – восстановиться, а настрой и мотивация будут запредельными. Это и поможет организму быстрее прийти в форму».
Напомним, в среду «Зенит» победил «Енисей» в 1/16 финала Кубка России в Красноярске.
Матч «Локомотив» – «Зенит» пройдет 28 сентября на стадионе «Локомотив» в 19:00 (мск).
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой 15-летняя россиянка Александра Трусова выиграла свой первый же «взрослый» турнир с двумя рекордами мира. 21.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Свежие ТВ-рейтинги: Хабиб круче футбола, но все-таки не первый Сегодня опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Сразу три спортивные трансляции из первой декады сентября вошли в первую десятку 2019 года. 18.09.2019 13:37 ММА Тигай Лев Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий «Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Быков, Красоткин или Билл. У «Локомотива» точно будет новый тренер Ярославцы проведут первый матч под руководством спортивного директора клуба Александра Ардашева. «Локомотив» ждет нового главного тренера. 25.09.2019 15:00 Хоккей Костяев Иван Дацюк вернулся и проиграл. «Витязь» победил «Автомобилист» и возглавил таблицу Подмосковная команда одолела в овертайме лидера Востока (1:0 ОТ), а «Спартак» с вернувшимся Олегом Знарком уступил дома «Салавату Юлаеву» 2:4, выигрывая 2:0. 24.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав