Максименко, Сулейманов и Чалов и вызваны в молодежную сборную России Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на отборочные матчи ЧЕ-2021 с Польшей и Эстонией.

Всего в список вошли 23 футболиста.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Алексей Татаев («Млада-Болеслав», Млада-Болеслав), Николай Рассказов («Спартак» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Оренбург»), Данил Степанов («Рубин» Казань), Данил Круговой (ФК «Рубин»)

Полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба - ЦСКА Москва), Наиль Умяров («Спартак»), Данила Уткин («Краснодар»), Максим Глушенков («Спартак»), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба - «Арсенал» Тула), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Напомним, что в первом матче отборочного турнира команда Михаила Галактионова обыграла Сербию (1:0), а затем на выезде сыграла вничью 0:0 с Болгарией.

Добавим, что встреча со сборной Польши пройдет 11 октября в Екатеринбурге (17:00, мск), а игра против команды Эстонии состоится 15 октября в Пярну (19:15 мск).