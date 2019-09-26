«Рубин» не намерен увольнять Шаронова по ходу сезона Команда проиграла пять матчей подряд.

Тренер «Рубина» Роман Шаронов не будет отправлен в отставку по ходу сезона, сообщает «БИЗНЕС Online».

В среду команда крупно проиграла «Химкам» (0:3) в матче 1/16 финала Кубка России. Это поражение стало для «Рубина» пятым подряд.

Контракт с тренерским штабом Шаронова заключен до конца этого сезона. И в клубе исключают вариант отставки по ходу сезона.

Напомним, что из-за отсутствия необходимой лицензии у Шаронова официально главным тренером «Рубина» считается испанец Эдуардо Докампо.

После десяти туров чемпионата «Рубин» набрал десять очков и занимает десятое место в турнирной таблице.

В 11-м туре 29 сентября «Рубин» примет «Уфу».