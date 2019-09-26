Михаил Галактионов: Матч с Польшей будет определяющим с точки зрения распределения мест в таблице Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился мнением о двух следующих соперниках команды - Польше и Эстонии в рамках отборочного раунда к Евро-2021.

- Поляки на сегодняшний день занимают первое место в группе. Идут без поражений, поэтому для нас это будет важная и определяющая игра со стратегической точки зрения по распределению мест в турнирной таблице.

Так же необходимо отметить, что команда ведет подготовку к двум матчам, поэтому всю информацию по сборной Эстонии мы имеем. К сопернику относимся максимально серьезно, даже несмотря на их два крупных поражения на старте отборочного цикла, - цитирует Галактионова пресс-служба РФС.

Напомним, что в первом матче отборочного турнира команда Михаила Галактионова обыграла Сербию (1:0), а затем на выезде сыграла вничью 0:0 с Болгарией.

Добавим, что встреча со сборной Польши пройдет 11 октября в Екатеринбурге (17:00, мск), а игра против команды Эстонии состоится 15 октября в Пярну (19:15 мск).