Председатель «Гражданской безопасности»: Запертый выход может стоить человеческих жизней Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин прокомментировал клетку для болельщиков «Спартака» на кубковом матче с «Камазом».

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– Запертый на ключ выход однозначно создает потенциальную опасность. Такое абсолютно недопустимо с точки зрения безопасности.

Это вопрос эвакуации. Любая нештатная ситуация, и эти секунды промедления на то, чтобы отпереть двери, могут стоить человеческих жизней, – цитирует Гринина сайт телеканала «360°».

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как болельщиков запускают на сектор, огороженный железной сеткой, и запирают вход на ключ.