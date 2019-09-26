«Реал» хочет подписать Эриксена и Почеттино - Советский спорт
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26 сентября 2019 16:31Футбол

«Реал» хочет подписать Эриксена и Почеттино

Мадридский «Реал» намерен заполучить датского полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, а также главного тренера лондонской команды Маурисио Почеттино.

Как сообщает The Mirror, руководство «Реала» надеется, что ближайшей зимой 27-летний датчанин, чей контракт с «Тоттенхэмом» заканчивается летом 2020 года, подпишет с мадридской командой предварительный контракт.

По информации английского издания, «Реал» также намерен следующим летом согласовать условия контракта с аргентинским наставником «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес обеспокоенный тем обстоятельством, что на данный момент никто так и не смог заменить Криштиану Роналду в качестве лидера мадридской команды, намерен летом пригласить 26-летнего капитана «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Добавим, что контракт 47-летнего аргентинского специалиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2023 года.

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