Жеребьевка 1/8 финала Кубка России пройдет 27 сентября

Как сообщает «Матч ТВ» речь идет о парах «Балтика» - «Торпедо», «Нижний Новгород» - «Шинник», «Урал» - «Арсенал», «Спартак» - «Ростов» и «Уфа» - ЦСКА.
Еще в трех играх согласно очередности приемов «Оренбург» на своем поле сыграет с «Химками», «Ахмат» дома примет «Луч», а «Томь» на выезде встретится с «Зенитом».
Встречи 1/8 финала турнира запланированы на 30 и 31 октября.
Восточный экспресс-вылет. «Динамо» выбыло из Кубка, «Зенит» идет дальше В первых четырех матчах 1/16 финала Кубка России, состоявшихся на Дальнем Востоке и в Сибири, из числа участников турнира выбыли два клуба РПЛ. А два других с трудом избежали подобной участи. 25.09.2019 17:30 Футбол Мощенко Захар «Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Тарасова подхватила «вирус Медведевой»? Лучшая пара России провалилась в США На турнире в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно исполнили произвольную программу и остались вторыми после американцев. 21.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев «Локомотив» уволил Мактавиша. Это логично, в Ярославле все плохо «Советский спорт» рассказывает о проблемах ярославцев. 24.09.2019 12:30 Хоккей Костяев Иван Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Пойнт круче Кучерова? «Тампа» ударно завершила комплектацию состава Главный фаворит, по мнению букмекеров, наступающего чемпионата «Тампа» ударно завершила комплектацию состава. 24.09.2019 19:30 Хоккей Славин Виталий Самарин проиграл Алиеву, Алиев – Самсонову. И все они – Трусовой На турнире Братиславе все три золота достались россиянам. Последнее добыл Дмитрий Алиев, но эту победу вряд ли можно занести ему в актив. 21.09.2019 22:15 Фигурное катание Тигай Лев