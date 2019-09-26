Жеребьевка 1/8 финала Кубка России пройдет 27 сентября В пятницу, 27 сентября, РФС проведет жеребьевку 1/8 финала Кубка России, которая определит хозяев полей в пяти встречах.

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Как сообщает «Матч ТВ» речь идет о парах «Балтика» - «Торпедо», «Нижний Новгород» - «Шинник», «Урал» - «Арсенал», «Спартак» - «Ростов» и «Уфа» - ЦСКА.

Еще в трех играх согласно очередности приемов «Оренбург» на своем поле сыграет с «Химками», «Ахмат» дома примет «Луч», а «Томь» на выезде встретится с «Зенитом».

Встречи 1/8 финала турнира запланированы на 30 и 31 октября.