РФС: Никаких нареканий со стороны «Спартака» после матча с «КАМАЗом» не получали Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников обвинил «КАМАЗ» в недопустимом нарушении требований безопасности.

Ранее в соцсетях появилось видео, как в Набережных Челнах болельщиков «Спартака» запирают на секторе во время матча 1/16 финала Кубка России.

– Матч 1/16 финала Кубка России между «КАМАЗом» и «Спартаком» изначально был отнесен к матчу повышенной сложности. Организаторами матча – ФК «КАМАЗ» – совместно с МВД был разработан комплекс дополнительных мер безопасности, который был согласован. Если говорить о позиции РФС, то мы считаем, что такие меры ограничения для болельщиков является недопустимым нарушением требований безопасности, даже если они были согласованы клубами. При этом никаких нареканий со стороны сотрудников «Спартака», отвечающих за безопасность, до матча, во время его проведения и после мы не получали, – приводит слова Мельникова РИА «Новости».