Гонсало Игуаин: Не закрываю двери в «Ривер», но сейчас хочу насладиться игрой за «Ювентус»

- Я всегда был привязан к «Риверу», игрокам и фанатам. Честно говоря, я не знаю, что произойдет. Но сейчас я хочу насладиться игрой за «Ювентус».
Остаюсь, чтобы выполнить контракт и чувствую себя здесь очень хорошо. Я знаю товарищей по команде, медперсонал, мне было легко вернуться в «Ювентус».
Я никогда не закрываю двери в «Ривер Плейт», но сейчас я думаю о настоящем, которое для меня здесь, в Италии. Я слежу за «Ривером» и рад видеть, что у него все хорошо, - приводит слова Игуаина Fox Sports Argentina.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить аргентинскому нападающему команды Гонсало Игуаину дополнительное соглашение на два года.
В текущем сезоне форвард провел четыре матча за «Ювентус», записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.
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