Гонсало Игуаин: Не закрываю двери в «Ривер», но сейчас хочу насладиться игрой за «Ювентус» Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин заявил, что оставляет вопрос с переходом в аргентинский «Ривер Плейт» открытым.

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- Я всегда был привязан к «Риверу», игрокам и фанатам. Честно говоря, я не знаю, что произойдет. Но сейчас я хочу насладиться игрой за «Ювентус».

Остаюсь, чтобы выполнить контракт и чувствую себя здесь очень хорошо. Я знаю товарищей по команде, медперсонал, мне было легко вернуться в «Ювентус».

Я никогда не закрываю двери в «Ривер Плейт», но сейчас я думаю о настоящем, которое для меня здесь, в Италии. Я слежу за «Ривером» и рад видеть, что у него все хорошо, - приводит слова Игуаина Fox Sports Argentina.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить аргентинскому нападающему команды Гонсало Игуаину дополнительное соглашение на два года.

В текущем сезоне форвард провел четыре матча за «Ювентус», записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.