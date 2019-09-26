У новичка «Ниццы» украли часы. Вором оказался одноклубник 18-летний нападающий «Ниццы» Ламин Диаби сознался в краже часов у 21-летнего одноклубника Каспера Дольберга, сообщает AFP.

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Хронометр за 70 000 евро пропал из раздевалки 16 сентября. Сегодня Диаби в присутствии адвокатов признался в краже, извинившись перед главным тренером клуба Патриком Виейра и самим Дольбергом.

Руководство «Ниццы» пообещало рассмотреть поступок Диаби. Футболисту грозит расторжение контракта.

Дольберг перешел в «Ниццу» из «Аякса» летом 2019 года.