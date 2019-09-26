Основатель «КАМАЗа»: Все прошло на отлично, ребят Основатель и бывший главный тренер «КАМАЗа» Валерий Четверик не стал комментировать инцидент на матче Кубка России против «Спартака».

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Ранее в соцсетях появилось видео, как болельщиков красно-белых запирают на ключ на секторе.

– Гостевой сектор с болельщиками «Спартака» был обнесен решеткой и заперт на ключ.

– Глупости, глупости. Не верьте! Я в Москве, и мне говорят, что все прошло великолепно. Болельщики сами говорят.

– Болельщики «КАМАЗа» или «Спартака»?

– И «КАМАЗа», и «Спартака» – все довольны. Все прошло на отлично, ребят. И сам матч, и обстановка. Две фан-зоны организовали – молодцы! Все прошло на хорошем уровне – это то, что я знаю. А что не знаю – не комментирую. Еще есть вопросы? – приводит слова Четверика «Спорт день за днем».