Хохлов пропустил тренировку «Динамо» Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов пропустил тренировку клуба по неизвестной причине, сообщает «Чемпионат».

Не исключено, что специалист встречался с руководством клуба.

26 сентября с командой работал ассистент Хохлова – Юрий Никифоров.

«Динамо» с десятью очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. 28 сентября бело-голубые на выезде сыграют с «Ростовом».