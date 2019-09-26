Хохлов пропустил тренировку «Динамо» - Советский спорт
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26 сентября 2019 23:53ФутболКоноплев Александр

Хохлов пропустил тренировку «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов пропустил тренировку клуба по неизвестной причине, сообщает «Чемпионат».

Не исключено, что специалист встречался с руководством клуба.

26 сентября с командой работал ассистент Хохлова – Юрий Никифоров.

«Динамо» с десятью очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. 28 сентября бело-голубые на выезде сыграют с «Ростовом».

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