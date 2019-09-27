Кристиян Бистрович: Сейчас у ЦСКА непростой график Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович отметил, что у его команды сложный график.

За последние две недели армейцы сыграли в Саранске, Разграде (Болгария) и Владикавказе. 29 сентября их ждет выезд в Екатеринбург.

– С «Уралом» будет очень непросто, как и со всеми соперниками. Нам нужно хорошо подготовиться к этой встрече и сыграть на победу. Сейчас у нас непростой график, постоянно проводим по две игры за неделю. Но мы должны быть готовы к этому, – сказал Бистрович в интервью «Известиям».