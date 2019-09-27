Бывший директор «Манчестер Юнайтед» предложил 300 миллионов фунтов за «Ньюкасл» Бывший генеральный директор «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Питер Кеньон готов выкупить «Ньюкасл».

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Как сообщает Daily Mail, Кеньон объединился с находящейся во Флориде GACP Sports, которая уже владеет французским клубом «Бордо», чтобы выкупить «Ньюкасл» за 300 миллионов фунтов с обещанием вернуть команду в топ-10 клубов в английской премьер-лиги.

Напомним, что компания St. James Holdings Limited, которой владеет Майкл Эшли, в октябре 2017 года выставила «Ньюкасл» на продажу.

Отметим, что в 2007 году компания приобрела «Ньюкасл» за 135 миллионов фунтов.