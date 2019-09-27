Роналду вернулся к тренировкам в общей группе «Ювентуса» - Советский спорт
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27 сентября 2019 09:04Футбол

Роналду вернулся к тренировкам в общей группе «Ювентуса»

«Ювентус» начал подготовку к домашнему матчу 6-го тура чемпионата Италии против СПАЛа.

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, к тренировкам в общей группе вернулся португальский нападающий Криштиану Роналду, пропустивший матч 5-го тура против «Брешиа» (2:1).

Как отмечается, тренировку по семейным обстоятельствам пропустил защитник «Ювентуса» Алекс Сандро.

Добавим, что встреча «Ювентус» - СПАЛ состоится в ближайшую субботу в Турине на стадионе «Альянц» и начнется в 16:00 по московскому времени.

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